Politi massivt til stede - muligt skyderi

Opdateret 20.56:

Københavns Vestegns Politi oplyser på det sociale medie X, at der er affyret skud i området, men at der ikke er nogen tegn på, at nogen er ramt. Politikredsen skriver også, at undersøgelserne pågår, og at de har afspærret et større område.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Københavns Vestegns Politi er massivt til stede på Gildbrovej i Ishøj mandag aften efter meldinger om høje brag, der kunne lyde som skud.

Det bekræfter politikredsen overfor Ekstra Bladet.

Der er endnu ingen meldinger om personskade, men politiet undersøger fortsat sagen. Bevæbnede betjente og hundepatruljer er i området.

- Vi er dernede med en pæn styrke, men vi kan ikke endnu bekræfte, om der faktisk er tale om skud, fortæller politikredsen til Ekstra Bladet.

Anmeldelsen indløb klokken 19.10.

Ekstra Bladet følger sagen.

Københavns Vestegns Politi bekræfter, at der har været skud i området. Politiet har her markeret et patronhylster på jorden. Foto: Kenneth Meyer

Politiet er fortsat til stede i Ishøj efter skyderi. Hundepatruljer og bevæbnet politi undersøger området. Foto: Kenneth Meyer