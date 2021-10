Politi massivt til stede: Skud fra lejlighed

Meldinger om skud i Kastrup har fået politiet til at møde talstærkt op

Meldinger om skud med et luftgevær har sat gang i en større politiaktion ved Skøjtevej i Kastrup.

En større delegation fra Københavns Politi har tirsdag morgen stormet en bygning med lejligheder.

- Vi har fået en anmeldelse om, at en person skulle have skudt efter andre med et luftgevær fra en lejlighed, siger Jess Voldager, vagtchef ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Foto: Kenneth Meyer

De affyrede skud er blevet anmeldt hos politiet klokken 07.47, men ingen skulle være blevet ramt.

Ekstra Bladets mand på stedet oplyste, at det bevæbnede politi stormede bygningen, efter de i længere tid havde stået klar i skudposition.

Efter episoden havde politiet spærret Skøjtevej af, den er nu genåbnet.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen ...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til første afsnit af Ekstra Bladets nye, ugentlige krimipodcast 'Afhørt' herunder eller i din foretrukne podcastapp.