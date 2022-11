Politi massivt til stede ved Christiania

Københavns Politi er rykket massivt ud til Christianias hovedindgang, hvor de har fået en anmeldelse om et potentielt knivstikkeri.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix til Ekstra Bladet.

- Vi fik en anmeldelse 19.28 om en mand, der bløder. Det er måske noget, der er sket inde på Christiania, fortæller han.

Ligeledes oplyser han, at politiet har været til stede med hundepatruljer, og at de havde afspærret et område, hvor undersøgelsen blev undersøgt.

- Vi er ved at være færdige derude, men vi er ikke kommet det nærmere, fortæller Henrik Brix.

Han siger også, at de ikke kan udelukkede noget som helst - herunder kvinstikkeri.

- De er ikke de store skader på forurettet. Han har dryppet noget blod - men ikke noget alvorligt, fortæller Henrik Brix og siger, at de også har været tilstede på Sankt Annæ Gade og Overgaden neden vandet, hvor han også har blødt.

Henrik Brix understreger, at de skal have talt med forurettet på et senere tidspunkt for at finde ud af, præcist hvad der er sket. Der er dog umiddelbart ingen ting på, at han skulle være blevet overfaldet af andre.

Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen...