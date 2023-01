Politi massivt til stede ved svømmehal

Ved du noget? Så kan du kontakte Ekstra Bladet på 1224@eb.dk eller SMS 1224.

Et større område er afspærret, og politiet er massivt til stede ved Slotssøbadet på Hospitalsgade i Kolding.

Det skriver JydskeVestkysten.

Vidner har fortalt mediet, at mand er blevet fundet i kvindernes omklædningsrum. Her skulle hans hænder være bundet sammen med strips, og han skulle have været udsat for vold.

Manden var i live, da han blev fundet, men man ved ikke, hvor længe han har været der.

Det er dog endnu ikke bekræftet af politiet. Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Torben Møller ville udelukkende fortælle JydskeVestkysten, at én person er anholdt for berigelseskriminalitet.

