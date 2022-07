Politi med advarsel: Gå indenfor

En markbrand, der er ude af kontrol, har torsdag fået Midt- og Vestsjællands Politi til at bede borgere i Strøby ved Stevns gå indenfor.

Røg driver nemlig ind over byen, og derfor skal man lukke døre og vinduer, ligesom man skal slukke for aircondition og ventilationssystemer.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Brandvæsenet er på stedet, og første melding lød, at branden var ude af kontrol.

Omkring klokken 18 oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter, at branden er under kontrol, men at det stadig brænder i den østlige ende af marken. Anbefalingen om at blive indenfor gælder fortsat.

Opdateres ...