Politi med appel i ponydrabssag: 'Kom ud af busken'

Mystikken sværmer i sagen om ponyen Frede, der torsdag blev fundet skudt og knivstukket.

Hvordan blev han sluppet fri? Hvor var han i de fire dage, inden han blev fundet dræbt? Hvem slog ham ihjel?

Søger vidner

Midtjyllands Politi er i fuld gang med at efterforske og afhøre personer, men mangler fortsat oplysninger.

For at klarlægge hvor Frede var de fire dage, han var forsvundet, søger politiet efter vidner, der kan have set ham omkring Sparkær ved Viborg.



Efterlyser gerningsmand

Derudover vil politiet meget gerne høre fra den person, der har skudt og stukket ponyen.

- Undersøgelserne tyder på, at han er blevet skudt på samme måde, som man ville skyde rådyr, fortæller vicepolitiinspektør ved Midtjyllands Politi Christian Toftemark.

Kan være en fejl

Sammenholdt med at bukkejagten gik ind den 16. maj, og at Frede er lille og brunlig, arbejder politiet med en teori om, at en jæger ved en fejl kan have skudt Frede i stedet for et rådyr - og derefter har færdiggjort aflivningen med knivstikket.

- Intet tyder på, der er nogen, der har villet skade Frede. Det ligner ikke, der er påført smerte for smertens skyld. Det ser ud som om, man ved, hvad man har gjort, lyder det fra Christian Toftemark, der har en appel til personen bag drabet:

- Familien vil gerne vide, hvad der er sket. Hvis man er kommet til at lave en fejl, så ring ind og sig det. Kom ud af busken.

Kontakt politiet

Politiet vil gerne høre fra folk, der har set Frede fra mandag den 16. maj til torsdag den 19. maj, personer der har været på jagt omkring gerningsstedet på Østervang i Sparkær - eller kender folk, der har.

Politiet kan kontaktes på 114.