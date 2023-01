Politi: Meld dig selv

Efter et overfald i Vejen giver politiet nu gerningsmanden et ultimatum.

I en pressemeddelelse opfordrer Syd- og Sønderjyllands Politi nemlig gerningsmanden til at melde sig selv - ellers vil politikredsen efterlyse personen med foto.

'Politiet har fået overvågningsbilleder, der giver gode muligheder for at identificere gerningsmanden til overfaldet,' advarer politiet.

Overfaldet foran værtshus

Natten til søndag 8. januar blev en 33-årig mand slået i hovedet med en flaske. Han kom lettere til skade.

Overfaldet skete foran værtshuset UpTown på Søndergade i Vejen.

I forbindelse med efterforskningen har politiet fået overvågningsbilleder i en sådan kvalitet, at der er gode muligheder for at identificere gerningsmanden.

'Men inden vi offentliggør en efterlysning med foto, ønsker vi at give manden en mulighed for at melde sig selv,' lyder det fra politiet.

Gerningsmanden kan kontakte politiet på telefon 114.