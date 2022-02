Politi: Mia er fundet dræbt

Dele af et menneske er torsdag blevet fundet i Dronninglund Storskov, og politiet formoder, at der er tale om den 22-årige Mia Skadhauge Stevn, der har været forsvundet i fem døgn

Fem døgns uvished for de pårørende til Mia Skadhauge Stevn er formentlig slut.

Politiet har torsdag sidst på eftermiddagen fundet dele af et menneske i Dronninglund Storskov, og politiet mener, at der er tale om 22-årige Mia, der forsvandt søndag morgen.

Det oplyser Nordjyllands Politi på et pressemøde torsdag aften.

- Vi har hele dagen efterforsket massivt omkring de anholdtes bopæle og deres færden. Det har kastet spor af sig og dem har vi fulgt. Vi har søgt hos Reno Nord, flere steder i Dronninglund Storskov, siger vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi Frank Olsen på pressemødet.

- Det har ført til, at vi for kort tid siden har fundet dele af et menneske.

Den 22-årige forsvundne Mia Skadhague Stevn er fundet. Politifoto

Ved pressemødet fortæller vicepolitiinspektøren, at de efterlyser vidner, der har været omkring Sulsted Kirkevej søndag morgen mellem klokken halv syv og halv otte. Altså tyve minutter efter, hun bliver samlet op inde på Vesterbro i Aalborg. Han fortæller, at der er blevet fundet spor af Mia dér.

Derudover efterlyser de også vidner, der har været i Dronninglund Storskov 7. februar og natten til 8. februar.

To mænd sigtet

To mænd på 36 år er sigtet for at have dræbt Mia Skadhauge Stevn i forening og efter fælles forståelse.

Det er ifølge sigtelsen sket på ukendt vis og på ukendt sted i Nordjylland i tidsrummet 6. februar klokken 6.09 til 9. februar klokken 11.20.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at de sigtede er barndomsvenner.

Torsdag blev den ene varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør, mens den anden blev løsladt. Begge er dog fortsat sigtet i drabssagen.

Mia Stevn forvandt efter en bytur søndag morgen. Klokken 6.09 observerede et overvågningskamera, hvordan hun satte sig ind i en mørk bil over for Netto på Vesterbro i Aalborg - et stenkast fra Jomfru Ane Gade, hvor hun havde festet.