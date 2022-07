Politi: Mindst 10 skud affyret i Nordvest

Københavns Politi bekræfter, at der blev afgivet skud i Københavns Nordvestkvarter fredag aften. En bil kørte væk fra gerningsstedet

Der blev skudt på åben gade i Nordvest i København fredag aften. Det bekræfter Københavns Politi lørdag formiddag.

Den centrale efterforskningsleder Jens Skovbjerg fortæller til Ekstra Bladet, at der fredag aften klokken 20.39 indløb flere anmeldelser om skud på Frederiksborgvej og Jacob Lindbergs Vej i København NV.

- Vi får politi frem til stedet, som kan konstatere, at der er affyret skud, forklarer han og uddyber, at man finder patronhylstre på stedet, der indikerer, at der er affyret minimum ti skud.

Han fortæller, at en bil er set køre fra gerningsstedet umiddelbart i forbindelse med skyderiet, hvor ingen blev ramt.

Ifølge vagtchefen efterforsker politiet fortsat hændelsen, og det er fortsat uklart, hvad motivet bag skyderiet er.

Er det banderelateret?

- Det er altid en hypotese i den her slags sager, men jeg kan ikke komme nærmere ind på det for nuværende, fortæller Jens Skovbjerg.

Københavns Politi oplyste på Twitter fredag aften, at de var talstærkt til stede efter anmeldelse om skyderi, og øjenvidner kunne se politiets teknikere arbejde på stedet det meste af fredag aften.

Opdateres..