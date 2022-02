Politi modtager op til 100 opkald om 22-årig kvindes forsvinden

Nordjyllands Politi har fået mellem 50 og 100 henvendelser siden mandag aften om den 22-årige Mia Skadhauge Stevn, der forsvandt i Aalborg søndag morgen efter en bytur.

Det fortæller vagtchef René Kortegaard tirsdag morgen.

Politiet vil i løbet af tirsdagen undersøge henvendelserne nærmere i håb om et gennembrud i sagen.

Det er tirsdag morgen for tidligt for vagtchefen at vurdere de enkelte henvendelser.

Mandag aften efterlyste politiet en mørk personbil, som den 22-årige kvinde var blevet set stige ind i klokken 6.09 søndag ved en Netto-forretning på Vesterbro 99.

Siden har Mia Skadhauge Stevn ikke givet lyd fra sig. Politiet frygter, at hun har været udsat for en forbrydelse.

- Bilen standsede kort op, og vi kan se, at Mia satte sig ind, hvorpå bilen kørte ad Vesterbro i sydlig retning.

- Derpå ved vi ikke, hvor bilen kørte hen. Det er det, som vores efterforskning blandt andet skal kortlægge præcist.

- Tilsammen gør disse oplysninger, at vi arbejder ud fra en formodning om, at Mia muligvis er blevet udsat for en forbrydelse, udtalte vicepolitiinspektør Frank Olsen, der leder efterforskningen, mandag aften.

Politiet har ikke kunnet fastslå køretøjets mærke. Derfor kan man kun beskrive det som en mørk personbil.

Nordjyllands Politi arbejder ud fra en formodning om, at der kan være tale om en pirattaxa.

Politiet er interesseret i alle personer, der har været i området omkring Netto på Vesterbro omkring klokken 6 søndag morgen.

Politiet hører også gerne fra folk, der er blevet transporteret hjem i en pirattaxa i Aalborg natten mellem lørdag og søndag.