Politi: Mørk mand udsat for hadsk overfald

En 58-årig mand blev ifølge politiet udsat for flere knytnæveslag 'bare fordi han var der'

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

En 58-årig mand af afrikansk oprindelse blev tirsdag udsat for et overfald ved højlys dag på gaden i Fredericia.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge manden forklaring befandt han sig omkring 16.30 på Erritsø Bygade, da han blev overfaldet af den ukendte gerningsmand, som den 58-årige ikke kendte i forvejen.

I forbindelse med overfaldet skulle manden blandt andet have råbt 'fucking neger' til den 58-årige mand, mens han begrundede overfaldet med, at det var 'bare fordi han var der,' skriver politiet.

Den 58-årige blev ifølge politiet flere gange slået med knytnæve og efterfølgende væltet omkuld, inden gerningsmanden satte sig ind på passagersædet i en sort peugeot og forlod stedet.

En borger, der tilfældigt havde overværet overfaldet, kontaktede efterfølgende politiet.

Politiet oplyser, at de 'ser meget alvorligt på sagen,' og at det betegnes som en hate crime. Politiet arbejder nu koncentreret med at finde frem til gerningsmanden.