Politi: Nye detaljer om brutal nedskydning af 17-årig

Politiet kommer nu med nye detaljer om fredagens chokerende skyderi i en lille frisørsalon på Islev Torv i Rødovre, hvor en 17-årig mand blev dræbt og en 28-årig mand og en 15-årig dreng blev såret.

Politiet var massivt til stede efter skudepisoden, der fandt sted omkring 11.30 fredag formiddag. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Den 28-årige var efter skudattentatet i kritisk tilstand, men er nu stabil, mens den 15-årige pådrog sig skader i hånden.

Afgav tre til fire skud

Ifølge vidner blev der omkring 11.30 afgivet 3-4 skud mod de eneste tre personer i salonen under attentatet, hvor mindst to gerningsmænd stadig er på fri fod.

Det fortæller politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi, Michael Hellensberg til Ekstra Bladet lørdag eftermiddag foran Albertslund Politigård.

- De går ind i salonen, og de er iklædt, som der er forklaret i hvert fald, sort tøj, og derefter hører et vidne det der bliver beskrevet 3-4 skud, der bliver afgivet derinde.

Hvad sker der så efterfølgende?

- Det vi ved fra vidner er, at de to gerningsmænd kommer ud igen og så bevæger de sig ad Sommerfuglevej ned mod Slotsherrensvej, og der ender sporet sådan set efter dem.

Er det andet signalement af de to mænd?

- Desværre er der ikke andet signalement, der er kun vidner der har set dem på lang afstand og de ser kun to sortklædte, så vi har ikke mere i øjeblikket, forklarer politiinspektøren, der gerne vil høre fra vidner, der kunne bidrage til den fortsatte efterforskning.

Lørdag eftermiddag var der lagt blomster foran salonen, for at mindes den 17-årige bulgarske mand, der mistede livet under skyderiet. Foto: Henning Hjorth

Ukendt motiv

Med henvisning til en række voldelige hændelser, blandt andet drabet på en 27-årig mand på Nørrebro torsdag og skyderiet i frisørsalonen fredag, blev der udsendt en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi, hvor det fremgår, at der nu er oprettet visitationszone i området, gældende indtil 17. december.

Heri fremgår det, at en del af hændelserne, hvor der er anvendt skydevåben vurderes at være rocker- eller banderelaterede.

Uden yderligere information om gerningsmændene, er det dog ikke muligt for politiet at sige yderligere om motivet for skudepisoden, og om det er motiveret af en bandekonflikt, forklarer Michael Hellensberg.

- Det er rigtigt, at vi i pressemeddelelsen omkring oprettelsen af visitationszonerne nævner en række hændelser, der har været på en tidslinje bagud i en 3-4 ugers tid, hvor nogle af dem jo har været banderelatereret. Det ved vi jo allerede nu, men om det kan kobles sammen eller de hver for sig repræsenterer nogle opgør individuelt, er noget af det, vi forsøger at kortlægge med vores efterforskning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Familie til ungt offer: Skudt igennem hånden

Mens politiet ikke vil uddybe, hvordan den 15-årige præcis pådrog sig en skade i hånden, fortæller Michael Hauge, ven af offerets familie, at det var et pistolskud, der gennemborede drengens hånd.

Herudover beretter han, at den chokerede 15-årige skoleelev var kunde i butikken, og i færd med at blive klippet, da de to gerningsmænd kom ind i den lille frisørsalon og begyndte at affyre skud.

- Han var ved at blive klippet af den dræbte, da der bliver skudt. Han bliver ramt i hånden og falder hurtigt forover, hvilket redder ham, fortæller Michael Hauge til Ekstra Bladet.

Politiet vil ikke udtale sig om hvor den 17-årige eller 28-årige bliver ramt af skud eller hvad deres roller i salonen var.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør om de sidste dages skyderier i København i Ekstra Bladets podcast 'Afhørt' herunder eller i din podcastapp