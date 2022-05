Politi om forsvundne Omra: - Vi er et godt stykke vej

Københavns Politi holder fortsat kortene tæt på kroppen i sagen om 13-årig piges forsvinden, men melder ud, at forældre ikke skal være bekymrede for deres børn

Det er nu fem døgn siden, den 13-årige afghanske Omra Khanwali forsvandt på vej til sin skole, og politiet ved stadig ikke, hvor Omra befinder sig, men det betyder ikke, at de er uden spor.

Det fortæller vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Brian Belling til Ekstra Bladet tirsdag aften.

-Vi efterforsker mange forskellige spor i forhold til, hvad der kan være sket. Og det er klart, der er vi et godt stykke vej.

- Men hvad nøjagtig ønsker jeg ikke at komme ud med, og det er både af hensyn til familien og vores fremtidige efterforskning i sagen, udtaler han.

Ikke bekymret for børn

Selvom det foreløbig resultat af efterforskning har været hemmeligholdt, vil politiet alligevel godt berolige borgere, der er bekymret for sikkerheden i området.

Det gjorde politiet først på Twitter tirsdag eftermiddag, hvor de udtalte, at de forstod interessen i forhold til omstændighederne omkring 13-årige Omra Khanwalis forsvinden:

'Vi forstår godt, at der kan opstå spekulationer, når vi er nødt til at være så lukkede omkring efterforskningen. Vi deler flere informationer, så snart vi kan'.

'Vi vil gerne understrege, at intet tyder på, at der er årsag til bekymring for andre børn i området.'

Mange henvendelser

Til Ekstra Bladet uddyber Brian Belling, at meldingen kommer, da de oplever mange henvendelser i forbindelse med den 13-årige Omra Khanwalis forsvinden.

- Der er rigtig mange medier og borgere, som er rigtig interesserede i sagen, og hvad der reelt er sket og det er grunden til, at vi melder de ting ud på twitter i dag. Der er ikke noget i vores efterforskning på nuværende tidspunkt, som giver en bekymring for andre borgere i området.

Omra Khanwali forlod familiens lejlighed på Woltersgade og gik mod Skolen på Amagerbro, som ligger for enden af vejen kun 100 meter fra lejligheden.

Hun er kun 13 år gammel, og indtil videre er der ikke nogen der ved, hvor hun er. Har der været livstegn?

- Det er en del af vores efterforskning, og det ønsker jeg ikke at melde ud lige nu, afslutter vicepolitiinspektøren.

Har besøgt skolen

På Twitter oplyste politiet også, at de mandag 2. maj var til stede på Omra Khanwalis skole, for blandt andet, at tale med klassekammerater og venner til den forsvundne 13-årige.

Samtidig opfordrer politiet de af Omras venner, som endnu ikke har talt med politiet, om at henvende sig.

Familien, der efter at være flygtet fra Afghanistan har boet i Danmark i mange år, fortalte til Ekstra Bladet mandag, at de var dybt ulykkelige over situationen og, de fortalte at de har set spekulationer på de sociale medier om, at de eksempelvis skulle have sendt hende på genopdragelseslejr, hvilket familien på det kraftigste afviser.

Selvom Brian Belling fortæller, at de er kommet længere i efterforskningen, oplyser han også, at de stadig ikke har nogen konkrete steder at lede efter pigen, og at der indtil videre ikke vil blive delt flere detaljer med offentligheden.

- Vi efterforsker hele tiden og finder hele tiden nye ting. Men det er ting, vi ikke ønsker at komme ud til offentligheden med. Har vi behov for offentlighedens viden, så spørger vi, meddeler han.

Forsvundet på femte døgn

Omra Khanwali forsvandt fredag 29. april på vej til Skolen på Amagerbro, hvor hun er elev i 6. klasse. Hun når aldrig frem, og kommer efterfølgende heller ikke tilbage til sin bopæl. Siden har politiet drypvist delt informationer om Omra Khanwalis forsvinden.

Politiet vælger at efterlyse Omra Khanwali lørdag morgen 30. april, og da der stadig ikke er gennembrud i sagen søndag 1. maj, oplyser politiet, at Omra Khanwali nu er efterlyst internationalt.

Mandag 2. maj kan politiet så informere om, at Omra Khanwali angiveligt fulgtes i skole med sin søster, den morgen hun forsvandt, men de to søstre havde travlt, og derfor var Omras søster løbet i forvejen til skolen.

3. maj oplyser politiet, at hun angiveligt fortalte søsteren, at hun skulle hjem og hente noget, og derfor skilles de to piger.

Omra Khanwali beskrives som 160-165 cm høj, almindelig af bygning, mørk i huden og med langt, brunt hår. Da hun forsvandt, bar hun sandsynligvis på en sort skuldertaske.

Har man den mindste viden om, hvor hun er, så kontakt politiet på 1-1-4