Politi om unges kast fra bro: Ikke drengestreger

Politiet ser med stor alvorlighed på, at to unge natten til torsdag kastede en gren fra en gangbro i Ringsted.

Det fortæller kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det kan ikke karakteriseres som drengestreger, selv om nogle kunne tænke, at det bare var for sjov. Vi ser på det med stor alvorlighed, siger hun.

Træet blev natten til torsdag kastet ud over broen og ned på Østre Ringvej i Ringsted, hvor en lastbilchauffør måtte bremse op for at undgå at blive ramt. Lastbilen blev ikke ramt, og ingen kom noget til.

Midt- og Vestsjællands Politi modtog anmeldelsen klokken 01.42 og anholdt de to unge, som er en dreng på 16 år og en 20-årig mand. Det var en hundepatrulje, som fandt de to unge, som gik langs Østre Ringvej.

De to har forklaret sig til politiet, der dog ikke vil komme nærmere ind på, hvad de har fortalt. Politiet oplyser dog, at de to har erkendt at have kastet grenen.

De to løslades igen, og den 16-årige bliver sendt hjem til sine forældre. Men de kan muligvis se frem til at skulle møde i en retssag på et senere tidspunkt. For de er blevet sigtet efter straffelovens paragraf 252, der handler om at bringe andres liv eller førlighed i fare.

Torsdag morgen oplyser politiet, at grenen, der blev kastet med, var cirka otte centimeter i diameter og en halv til en hel meter lang.

Politiet undersøger også, om der kan være sket noget lignende forud for det kast, som lastbilchaufføren oplevede. Det kan både være inden for de seneste dage, men også være sket tidligere på måneden.

- Hvis der er andre, der har bemærket noget, der blev kastet ud over gangbroen eller er blevet stillet på vejen, er det rigtigt interessant for os at få besked om, siger Charlotte Tornquist.