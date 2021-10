Alt tyder foreløbig på, at der var tale om en tragisk ulykke, da kunstneren Lars Vilks og to betjente søndag mistede livet i forbindelse med en ulykke på E4 i Sverige.

Det oplyser svensk politi på et pressemøde mandag formiddag.

Politiet har arbejdet intenst med sagen søndag eftermiddag, aften og nat, og arbejdet er fortsat ikke afsluttet, oplyser de. Men foreløbig tyder det altså på, at det ikke var ydre påvirkninger, der førte til, at bilen med Lars Vilks og to betjente havnede i modsatte kørebane på motorvejen.

- Der er intet, der på nuværende tidspunkt taler for, at der skulle være tale om en form for attentat, lød det fra Stefan Sintéus, der er chef for den regionale efterforskningsenhed, på pressemødet.

Politi om Vilks-ulykke: Tyder på en ulykke Se eller gense svensk politis pressemødeom sagen her.

Dækrester fundet

Han fortalte, at man endnu ikke fuldstændig kan udelukke, at der har været 'ydre påvirkninger' mod bilen med Lars Vilks og de to betjente, men der er endnu ikke noget, der antyder det.

Det er dog stadig uvist, præcis hvorfor ulykken fandt sted.

- Vi har fundet nogle dækrester, så vi kigger på muligheden for, at der kan have været en form for dækeksplosion, lyder det fra Stefan Sintéus.

Foto: Johan Nilsson/TT/Reuters/Ritzau Scanpix

Han fortæller, at livvagtbiler har punkterfri dæk, men at man alligevel kigger på den mulighed som årsag til, at føreren af bilen har mistet herredømmet og altså er havnet i den fatale ulykke, hvor en modkørende lastbil blev ramt.

Chauffør på hospitalet

Umiddelbart efter ulykken brød både personbilen og lastbilen i brand. Føreren af lastbilen blev bragt på sygehuset efter ulykken, og politiet skal nu afhøre lastbilschaufføren på hospitalet.

- Vi sender vores tanker til alle pårørende, familie og kolleger til de omkomne, lød det fra politiet på pressemødet.

Kunstneren Lars Vilks blev 75 år. Han var beskyttet af livvagter på grund af flere trusler mod hans liv, blandt andet på grund af hans tegninger af profeten Muhammed. Lars Vilks var til stede på Krudttønden under terrorangrebet i København i februar 2015.

Lars Vilks står blandt andet bag drivtømmer-værket Nimis ved Kullen i Sverige. Foto: Peter Hove Olesen

På mandagens pressemøde oplyste politiet, at de har iværksat et større kriseberedskab som følge af ulykken, som blandt andet kan hjælpe de pårørende til de dræbte og de folk, der var på ulykkesstedet efter ulykken.

Politiet ved endnu ikke, hvem der førte ulykkesbilen, ud over at det var en af de to livvagter.

Opdatering: Det har tidligere fejlagtigt fremgået af artiklen, at lastbilschaufføren også omkom i ulykken. Politiet har kun oplyst, at han er blevet bragt på hospitalet.