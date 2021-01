Politi på rockervisit

Amfetamin blev opbevaret i fryseren hos Hells Angells i Lystrup nord for Aarhus. Det kunne Østjyllands Politi konstatere, da de tirsdag formiddag troppede op ved rockernes klubhus på Marøgelhøj for at ransage stedet.

Der blev også fundet dopingmidler, hash, joints og receptpligtige piller i diverse skabe, skabe og køleskab, oplyser politiet.

På to værelser tilhørende hhv. en 23-årig mand og en 35-årig mand, som ikke selv var til stede, beslaglagde politiet joints og dopingenheder. Begge blev sigtet for lov om euforisreende stoffer og lov om forbud mod dopingmidler.

Også en 57-årig mand blev sigtet, da politiet fandt flere dopingenheder i hans dueslag.

Hells Angels klubhus i Randers fik ligeledes besøg af betjente. Her blev der fundet hash, miruhuana, dopingmidler og receptpligtige piller.

Stofferne vil nu blive destrueret.