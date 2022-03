Politi på stedet: Mand stukket ned

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Nordsjællands Politi er til stede i området omkring Torvet i Hillerød efter en anmeldelse om knivstikkeri klokken 11.42.

En person er blevet bragt på hospitalet, oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet har også stoppet togtrafik i forbindelse med sagen, oplyser de, men politiet har p.t ikke yderligere kommentarer, ej heller om personens skader og tilstand.

Dog vil man gerne appellere til mulige vidner til knivstikkeriet om at henvende sig til Nordsjællands Politi på 114.

Politiet har siden skrevet på Twitter, at de er massivt til stede i Hillerød, og at det er en mand, som er bragt til behandling på hospitalet efter knivstikeri.

Tog- og bustrafikken i nærheden har i en periode været indstillet, men kører nu igen, oplyser politiet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller klokken lidt i halv to, af området omkring torvet fortsat er afspærret, og at der også er blevet spærret af ind til en baggård. Politifolk er i gang med at indsamle spor, og en hundepatrulje er ankommet til stedet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ugens udgave af 'Afhørt' handler om hele tre skyderier. Lyt med herunder eller i din podcast-app.