Politi: Præsten skaffede sig af med Maria

Manddrab og usømmelig behandling lig - her er tiltalen mod Thomas Gotthard, som ifølge anklageren skal fratages muligheden for at arve efter sin forsvundne hustru

Sognepræsten Thomas Gotthard myrdede sin kone og skaffede sig herefter af med liget.

Det mener Nordsjællands Politi at kunne overbevise et nævningeting om under retssagen mod den snart 45-årige sognepræst, som er tiltalt for manddrab på 43-årige Maria From Jakobsen og usømmelig behandling af lig.

Det lig, som Nordsjællands Politi stadig ikke har fundet.

Detaljerne fremgår af anklageskriftet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af. Her fremgår det også, at der tydeligvis fortsat er en del, som det ikke er lykkedes politiet at opklare endnu.

Ikke et ord om fodertønder

Ifølge tiltalen skete drabet mellem klokken 08.24 og 09.45 'i Frederikssund eller omegn', hvorefter Thomas Gotthard altså ifølge politiet fik liget til at forsvinde 'på ukendt sted og på endnu ukendt vis'.

Hvordan Thomas Gotthard, som pure nægter sig skyldig, skal have dræbt sin hustru, fremgår heller ikke.

- Politiet har efterlyst vidner, der har oplysninger om flere forskellige fodertønder, ligesom der blandt andet er fundet store mængder kaustisk soda hjemme hos den tiltalte. Mener I, at han har brugt de remedier til at skaffe sig af med sin kone?

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Det vil blive præsenteret under sagen. Vi har ikke fundet gerningsstedet, men når vi mener, at han har slået hende ihjel og ikke har fundet et lig, så må han uvilkårligt have skaffet sig af med det, siger anklager Anne-Mette Wedell Seerup til Ekstra Bladet.

Hverken politi eller anklagemyndighed ønsker at løfte sløret for, hvad motivet til det påståede drab måtte være.

Maria From Jakobsen blev efterlyst, og hendes forsvinden blev længe betragtet som frivillig. Nu er hendes mand tiltalt for at have myrdet hende. Privatfotos

Thomas Gotthard har siden anholdelsen - knap tre uger efter sin kones forsvinden - nægtet at han skulle have myrdet sin hustru.

Hans forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen har ingen kommentarer til anklageskriftets meget lidt konkrete formuleringer, som anklagemyndigheden baserer den alvorlige sag på.

- Han nægter sig skyldig. Det er den eneste kommentar, jeg har, siger Jesper Storm Thygesen til Ekstra Bladet.

Vil fjerne arveretten

Udover en lang fængselsstraf kræver anklagemyndigheden, at Thomas Gotthard, der har fire børn, mister retten til at arve sin hustru eller modtage eventuelle forsikringssummer i forbindelse med hendes forsvinden og formodede død.

- Det, der ligger i det, er, at forbrydelser ikke skal kunne betale sig. I særdeleshed skal en ophavsmand til drab ikke kunne få penge ud af det. Der må ikke være nogen vinding ved at slå nogen ihjel.

Der er afsat 16 retsdage til sagen. som er berammet til at begynde 25. oktober. På det tidspunkt er det knap et år siden, at den 43-årige psykolog og mor til to forsvandt 26. oktober 2020.

Kørte børnene i skole

Til at starte med gik politiet ud fra, at det var frivilligt, og først næsten tre uger senere blev hendes mand anholdt og sigtet for drab. Politiet mener, at præsten har slået sin kone ihjel, kort tid efter at hun den mandag morgen kørte børnene i skole.

Det var ikke Thomas Gotthard selv, men Maria From Jakobsens søster, som dagen efter meldte hende savnet. Kvinden blev efterlyst som værende gået hjemmefra i 'stærkt nedtrykt tilstand'. En vurdering, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger stammer udelukkende fra hendes mand.

Søsteren har forklaret til politiet, at den 43-årige virkede glad, da de to talte i telefon mandag morgen.

