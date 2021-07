Sigtet vanvidsbilist er flere gange dømt for at deltage i organiseret hashhandel på Christiania - medsigtet i sagen om trafikdrabet på 19-årig er også knyttet til Pusher Street

Den 23-årige mand, som er sigtet og varetægtsfængslet for sankthansnat at have kørt Emilie Hansen ihjel, er pusher og far.

Han er flere gange blevet dømt for deltagelse i den organiserede hashhandel på Christiania, viser flere retsbøger, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.