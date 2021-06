Politi regner med at vanvidsbilist fra Ishøj melder sig selv

Føreren af en bil, der natten til søndag kom op på mindst 150 kilometer i timen i Ishøj på flugt fra politiet, ventes at melde sig selv en af de kommende dage.

Det oplyser vagtchef Mads Dam fra Københavns Vestegns Politi tidligt mandag morgen.

- Vi ved godt, hvem han er, og vi har været i telefonisk kontakt med ham. Han er ligesom gået i flyverskjul, men han ved godt, at han skal henvende sig til os.

- Det skal nok lykkes at få ham ind. Han skulle lige have fat i en advokat, og så kommer han ind af sig selv, når han er klar til det. Det bliver nok i løbet af mandagen eller tirsdagen, siger Mads Dam.

Han ønsker ikke at oplyse mere om føreren af bilen, andet end at der er tale om en mand.

Bilisten ræsede natten til søndag igennem et område med bymæssig bebyggelse, hvor man højst må køre 50 kilometer i timen.

Alene den høje fart gør, at føreren kan kaldes vanvidsbilist. Men også på andre måder var kørslen opsigtsvækkende, da han både kørte mod færdselsretningen, over for rødt, ned ad et stisystem og ind over boldbaner.

Den såkaldte eftersættelse begyndte, da betjente cirka klokken kvart over et på en parkeringsplads henvendte sig til bilisten, hvorefter han flygtede.

Efter noget tid lykkedes det at få standset bilen - en Mercedes - hvorefter føreren flygtede til fods.

På grund af den vilde kørsel kan den mandlige bilist godt forvente at blive sigtet, når han møder op på politistationen, fortæller Mads Dam.

- Der er en del færdselsforseelser, som han skal sigtes for. Men hvor den lige lander henne derfra, det kan jeg ikke sige noget om endnu, siger vagtchefen mandag morgen.

Den pågældende bil blev efterfølgende beslaglagt af politiet, selv om den er ejet af en anden person.

Vedkommende har siden protesteret mod beslaglæggelsen, der nu skal for retten.