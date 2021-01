Politi rykkede massivt ud til knivstik på Nørrebro

En ung mand blev natten mellem onsdag og torsdag stukket med en kniv på Nørrebro i København.

Det oplyser vagtchef Kristian Rodin ved Københavns Politi.

Den forurettede, en 24-årig mand, blev efterfølgende kørt på hospitalet og er uden for livsfare.

- Det så ret voldsomt ud med den skade, han havde fået, men han er i live og overlever, siger Kristian Rodin tidligt torsdag morgen.

Vagtchefen kan ikke komme nærmere ind på, hvor alvorligt manden er kommet til skade, eller hvor på kroppen han er stukket.

Politiet mener, at det var en intern strid, der gik forud for episoden, og at det ikke relaterer sig til bandemiljøet.

Politiet var natten til torsdag massivt til stede i området omkring Sigynsgade og Rovsingsgade, hvor manden blev fundet.

Politiet mener dog, at selve knivstikkeriet fandt sted på en anden adresse i nærheden af området.

- Den forurettede har ikke været så meddelsom. Men vi mener ikke, at han var der, hvor det skete. Det kan være, det skete i en lejlighed eller i en kælder, siger Kristian Rodin.

Politiet har torsdag morgen ikke anholdt nogen i sagen.

Kristian Rodin fortalte natten til torsdag, at en masse unge blev set løbe fra stedet umiddelbart efter knivstikkeriet, men at der ikke nødvendigvis var tale om gerningsmændene.

Anmeldelsen tikkede ind hos politiet klokken 00.29. Det var manden selv, der tilkaldte hjælp.