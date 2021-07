Politi rykkede ud: Mystisk kasse gemt i træ

En metalkasse, der så ud til at være gemt i et træ, fik i går en patrulje til at rykke ud for at undersøge sagen nærmere.

Politiet fik en henvendelse klokken 11.03 om, at to personer havde været oppe i et træ i nærheden af arrestbygningen. En metalkasse var tilsyneladende blevet 'gemt' oppe i træet, og det var mistænkeligt afstanden til arrestbygningerne taget i betragtning, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

En patrulje kom frem til træ og kasse, men det stod hurtigt klart, at kassen var ganske uskadelig. Der var tale om en såkaldt 'skat', der anvendes til geocaching, skriver politiet.

Det er en hobby, hvor man ved hjælp af en koordinat-angivelse og brug af f.eks. en GPS-enhed kan finde 'skatte' gemt forskellige steder i landskabet.

På den baggrund foretog politiet sig ikke yderligere i sagen.