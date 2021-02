Politi rykkede ud til fængsel: Hooligans råbte skældsord

27-årig sigtet for overgreb på mindreårige drenge var mål for hån og trusler

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Københavns Politi rykkede i går, tirsdag, ud til Vestre Fængsel på Vigerslev Allé, hvor en gruppe mænd havde forsamlet sig for at råbe op mod bygningerne. Det bekræfter en presseansvarlig ved Københavns Politi:

- Vi får omkring kl 20.21 anmeldelse om gruppe, der står og ved fængslet. Det bliver bedømt, at de ikke overtræder corona-forsamlingsreglerne.

Man ønsker dog ikke at kommentere, hvilken persongruppe, der var tale om.

Hooligan sigtet for overgreb: Sagen vokser

Kilder med indsigt i sagen fortæller, at der var tale om mænd med tilknytning til hooligan-miljøet omkring fodboldklubben Brøndby, og at flokken var forsamlet ved fængslet for at råbe skældsord og trusler rettet imod en 27-årig mand, der er sigtet for at have begået en serie af overgreb mod mindreårige fra samme miljø.

Det var Vestre Fængsel, at hooligangruppen tirsdag aften havde forsamlet sig. Foto: Jonas Olufson

Sigtet for overgreb

Den 27-årige er varetægtsfængslet i sagen, og grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre. Derfor vides det ikke, hvordan han forholder sig til sigtelserne.

Manden er dækket af navneforbud, og derfor er Ekstra Bladet afskåret fra, kunne beskrive hans person i detaljer.

Hooligan sigtet for sexovergreb: Tidligere dømt for vold

Frem til fængslingen var den sigtede selv del af miljøet, hvor han var ledende figur i en af hooligan-grupperingerne omkring Brøndby IF.

Sagen om krænkelserne tog fart fredag i sidste uge, hvor der om morgenen blev affyret skud i et boligområde i Brøndby. Her var den 27-årige tilsyneladende målet. Kort efter blev samme 27-årige anholdt af politiet, da man det tidspunkt ikke havde klarhed over situationen.

Men efter at manden var blevet anholdt, henvendte to unge sig til politiet og fortalte, at den 27-årige havde begået overgreb. Dette førte til, at manden lørdag blev fremstillet i grundlovsforhør og fængslet.

Hooligan fængslet: Skuddrama før anholdelse

Den 27-årige er omfattet af navneforbud og foreløbig varetægtsfængslet i 27 dage. Privatfoto

Truet til tavshed

Hooligangruppen, som manden tilhørte, har skiftet navn, fordi man ikke længere ønsker at blive sat i forbindelse med den fængslede, og søndag holdt man et krisemøde, hvor sagen om de seksuelle overgreb var på dagsordnen.

Hooligan fængslet efter skyderi: Sigtet for overgreb

På mødet tog man kraftigt afstand til sagen, og samtidig bad man unge fortælle, hvis de havde havde været udsat for overgreb. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger meldte seks-syv unge sig og beskrev også, at de angiveligt var blevet udsat for krænkelser.

I forbindelse med krænkelserne skulle de unge angiveligt været blevet truet til stilhed: Hvis man ikke holdt sin kæft, ville det få konsekvenser.