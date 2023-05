Københavns Politi har afspærret et område på Vesterbro, fordi det i øjeblikket undersøger et mistænkeligt forhold, hvor en mand er fundet død ved Enghavevej og Ny Carlsbergvej.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen til Ritzau kort efter klokken 06.00 tirsdag morgen.

Politiet præciserer på det sociale medie Twitter, at afspærringen gælder Enghavevej på strækningen mellem Enghave Plads og Bevtoftgade. Dyre Sønnicksen fortæller, at den formentlig vil gælde hele formiddagen.

- Undersøgelserne på stedet gør, at vi har afspærret et større område. Enghavevej fra Enghave Plads til Bevtoftgade er derfor spærret i begge retninger, så trafikanter opfordres til at finde andre veje, skriver politiet.

Han oplyser desuden, at afspærringen også gælder Tove Ditlevsens Skole, som ligger omkring 200 meter nord for Enghave Plads. Her kan børnene altså ikke komme i skole i dag.

Vagtchefen havde omkring klokken 05.00 tirsdag morgen oplyst til Ritzau, at politiet var ude til et mistænkeligt forhold på stedet.

Politiet oplyste cirka 40 minutter senere, at det var fordi, at man havde fundet en død person derude. Anmeldelsen om den døde person var kommet klokken 02.54.

Det er stadig småt med informationer, som politiet kan give.

Dyre Sønnicksen bekræfter dog kort efter klokken 06.00, at det er en død mand, man har fundet. Politiet oplyser stadig ikke mandens alder, eller om der er noget på stedet, der antyder, at manden har været udsat for noget kriminelt.