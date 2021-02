Politi rykker ud til flere uheld

Søndag aften har politiet været ude til flere uheld, ligesom flere kredse advarer mod snedriver og glatte veje.

Et uheld sket på Højenvej i Vejle. Her er politiet først lige landet på stedet. Anmeldelsen lød på, at to biler var kørt sammen.

Men kort før klokken 20 meddeler Trekantområdets Brandvæsen på twitter:

'Melding lød på to biler kørt sammen med mere end 5 kvæstede. Ved ankomst til skadestedet vidste det sig at der kun var en let til skadekommen, så den store udrykning der var afsendt kunne hurtig aflyses.'

Derudover er politiet også til stede ved en færdselsulykke ved Østbirk.

Lastbil i autoværn

- Her er to personer kommet til skade og kørt på hospitalet. Først der får vi en melding, om det er kritisk eller ej, siger Jørn Bystrup, vagtchef, Sydøstjyllands Politi.

I politikredsen oplever man lige nu kraftig snefygning, hvilket kan være en af årsagerne til problemerne på vejene.

- Lillebælt og nedad er vi lidt udfordret med vejret. Vi har også haft nogle biler, der har været i grøften, siger vagtchefen.

Fyns og Sydjyllands Politi opfordrer til tålmodighed, og til at folk er ekstra opmærksomme i trafikken. Omkring 20.30 skrev Sydjyllands Politi på twitter:

'Lastvogn kørt i midterautoværnet i det nordgående spor på Sønderjyske Motorvej mellem afkørsel 74 og 75. 2. vognbane er spærret og bugseringshjælp er på vej. Vagtchefen.'

Opdateres ...