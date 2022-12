Politi rykker ud til knivstik på Kalundborg Station

Midt- og Vestsjællands Politi måtte tidligt på natten til søndag rykke ud til Kalundborg Station, hvor en mand i 30'erne er blevet stukket i underbenet med en kniv.

Det oplyser Boye Rasmussen, som er vagtchef i politikredsen.

- Klokken 00.46 får vi en anmeldelse om, at en mand er blevet stukket med en kniv ved spor fire ude i Kalundborg, siger han.

Boye Rasmussen oplyser, at politiet er ved at sikre spor og spærre området af. Han siger desuden, at offeret for knivstikket skal på hospitalet.

Der er ingen anholdte i sagen.