Politi: Sådan finder de deres ofre

En ældre dame bliver ringet op af banken og får den chokerende besked, at nogen har hacket sig ind på hendes konto. Hun bedes oplyse sin adgangskode, så banken kan standse bedrageriet. Banken vil endda sende en ansat forbi og hente damens kontokort.

Men det er alt sammen snyd og desværre en flittigt benyttet metode til at svindle ældre borgere over hele landet.

Politiet bruger begrebet 'ældresnyd' om fænomenet, og hos Midt- og Vestsjællands Politi har man lavet en undersøgelse af, hvordan gerningsmændene finder deres ofre i sager, hvor svindlerne har udgivet sig for at være fra banken eller fra politiet.

53 sager fra maj sidste år og frem til februar i år er blevet gennemgået, og 25 af ofrene er blevet interviewet.



Undersøgelsen viser, at ofrene typisk er kvinder mellem 74 og 94 år, som overvejende bor alene.

Flere hed Else



- Det er vores indtryk, at gerningsmændene via Krak og lignende finder personer, der har navne, som viser, at de kan være fra den ældre generation. Derfor har vi bl.a. set flere med navnet Else blandt ofrene, siger Randi Mortensen fra det kriminalpræventive sekretatiet i en pressemeddelelse. Hun tilføjer, at svindlerne også i nogle tilfælde finder oplysninger om personernes fødselsdato på Facebook.

Ifølge Midt- og Vestsjællands undersøgelse bruger svindlerne typisk den fremgangsmåde, at de kører ud til et bestemt område, ringer ofrene op og overbeviser dem om, at der er risiko for, at deres bankkonto bliver hacket. Derfor skal offeret oplyse sin adgangskode.

I nogle tilfælde bliver pengene overført direkte til andre konti, men tit møder en mand op og præsenterer sig som værende fra banken og henter offerets dankort.

Svindleren i telefonen bliver i røret for at forvirre offeret mest muligt og holder også forbindelsen, indtil medgerningsmanden er nået ned til nærmeste dankortautomat for at hæve pengene, skriver politiet.

Hvis de ældre skal beskytte sig selv bedst muligt mod svindlere, så skal de få hemmeligt nummer og sørge for, at der ikke står for mange oplysninger om dem på sociale medier, er meldingen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Skyld og skam

Overfor Ekstra Bladet uddyber Randi Olsen, at det som gennemsyrer deres undersøgelse er en stor 'skyld-og-skam-faktor'.

- De ældre er så flove og så skamfulde, og nogle har også fået lidt skældud af deres familier, siger hun, men understreger, at de ikke må være flove.

- En antagelse er, at det typisk har været manden, der har håndteret pengesager, men han er der ikke længere, og så er de ældre ikke vokset op i en digital hverdag.

Men de ældre skal øve sig i at være langt mere skeptiske.

Randi Olsen fortæller om et møde hun deltog i med ældre arrangeret af en bank, hvor hun opfordrede de ældre til ikke at tage telefonen, hvis de ikke kendte nummeret. Eller om ikke andet straks at afbryde opkaldet, hvis nogen ringede om penge eller om udlevering af personlige oplysninger.

- Vi har set eksempler på, at gerningsmændene har ringet op efter bankernes telefontid. Men man må stole på, at bankerne ALDRIG ringer og skal bruge oplysninger, fordi ens konto er hacket, siger Randi Olsen, for bankerne har mulighed for at spærre, hvis de mistænker misbrug af en konto.

Politiet beder familier om at tale med deres ældre om disse gode råd: