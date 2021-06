Bandeveteranen Cem Kaplan blev ifølge anklageskrift dræbt af et enkelt skud fra Bandidos-rival

39-årige Cem Kaplan og tre andre medlemmer af banden NNV faldt, ifølge politiet, i baghold, da de på årets første lørdag mødte op i en sort Audi på et øde sted i Hillerød i den tro, at de skulle ordne et mellemværende med medlemmer af rockerklubben Bandidos.