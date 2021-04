Politi: Serieblotter knaldet ved Kvickly

En 54-årig mand blev anholdt, efter at han flere gange ifølge sigtelse havde gjort sig skyldig i blufærdighedskrænkelser

Mandag middag modtog politiet en anmeldelse om en mand, der stod i Næstved Midtby og blottede sig for de forbipasserende. En patrulje fandt frem til den 54-årige mand, som befandt sig udenfor Kvickly, og sigtede ham for blufærdighedskrænkelse.

Det fremgår af Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politis døgnrapport.

Nogle timer senere, var den dog gal igen, da politiet modtog en anmeldelse fra Fodby lidt uden for Næstved. Her stod om en mand i en privat have og blottede sig og tissede.

Patruljen på stedet kunne konstatere, at det var den samme 54-årige, som var blevet sigtet tidligere på dagen, og han blev endnu engang sigtet.

Bare en halv time senere førte serieblotteriet til et tvivlsomt hattrick for den 54-årige, da politiet blev kaldt tilbage til Fodby, fordi manden atter var tilbage på adressen, hvor han tidligere havde fremvist sine kønsdele.

Den 54-årige virkede ifølge døgnrapporten påvirket og psykisk ustabil, og politiet valgte derfor at anholde manden for hans gentagne blufærdighedskrænkelser og lade ham overnatte i detentionen.