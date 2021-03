Politi sigter 57 personer for at overtræde forsamlingsforbud

Flere steder i landet har politiet natten mellem lørdag og søndag måtte afbryde arrangementer, hvor der var forsamlet flere personer end de fem, der for tiden er tilladt.

En rundringning søndag morgen viser, at mindst 57 personer er blevet sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet. I alle tilfældene er overtrædelserne sket øst for Storebælt.

Tallet kan være højere, da det ikke er lykkedes Ritzau at træffe Københavns Vestegns Politi søndag morgen.

I København har politiet sigtet 31 personer, der var samlet i en forening på Provstevej. Det fortæller vagtchef Michael Andersen ved Københavns Politi.

Nordsjællands Politi har sigtet ni personer, der var samlet til en fest i Birkerød. Og i Odsherred endte en privat sammenkomst i et klublokale også med sigtelser til de 17 personer, der var til stede.

Ingen af politikredsene på Bornholm, Fyn eller Jylland melder om sigtelser i forbindelse med forsamlingsforbuddet.

Hos Østjyllands Politi har man dog standset en forsamling på 14 personer i Aarhus, og der vil i løbet af søndagen blive taget stilling til, hvorvidt der skal rejses sigtelser i sagen.

De 57 sigtede personer kan nu se frem til at modtage en bøde på 2500 kroner hver for at have overtrådt forsamlingsforbuddet.