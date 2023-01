Politi-skandale: 144 kvindelige politiansatte hacket af it-medarbejder

En nu tidligere it-ansat ved Østjyllands Politi tiltalt for at have hacket og blufærdighedskrænket en lang række kolleger. Søgte efter nøgenbilleder og filmede gennem nøglehul

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): - Tag lige et tjek på min computer. Jeg synes, den kører lidt langsomt.

De fleste kender situationen, når man på sit job lige skal have fikset sin pc, opdateret programmerne eller installeret nye.

Men det var langt fra, hvad en it-medarbejder ved Østjyllands Politi holdt sig til i sit ellers yderst betroede job gennem en 11 år lang periode fra 2010 til 2021.

For når andre – kvindelige – politiansatte, typisk kvindelige anklagere - indleverede deres pc, eller eksempelvis under den pågældende it-medarbejders påskud om, at han lige skulle kontrollere, om kollegaens mobiltelefon synkroniserede korrekt med pc’en, hackede han sig et utal af gange ind på de andre politi-ansattes personlige data.

Ledte efter nøgenbilleder

Ifølge anklagemyndigheden med det formål at finde blufærdighedskrænkende materiale hos kollegerne.

Hvilket i nogle tilfælde lykkedes, mens det i andre tilfælde blev ved forsøget.

Fra i dag og yderligere fire retsmøder frem skal it-medarbejderen, som er først i 40’erne, ved Retten i Aarhus stå til regnskab for, hvad han er tiltalt for.

Nemlig at han groft og under skærpende omstændigheder har misbrugt sin stilling som it-medarbejder ved Østjyllands Politi.

Han ankom til den store retssal 3 i domhuset i Aarhus sammen med sin forsvarer Henrik Garlik. Og kiggede mest ned i gulvet, mens han nervøst famlede med en serviet.

Ofre fylder retssalen

Ikke en eneste gang kastede han et blik ned bagest i lokalet mod tilhørerpladserne, som er fyldt til sidste stol.

Her sidder de kvindelige politiansatte, som hver især er blevet offer for mandens bizarre adfærd. Skulder ved skulder sidder de for at følge sagen.

Ansatte, som er komplet uvant med at sidde som tilhørere bagest i et retslokale, fordi de normalt selv står og fører sager.

Ikke færre end 144 kvindelige politiansatte er ifølge anklageskriftet blevet krænket eller forsøgt krænket af it-medarbejderen, som foretog sine lyssky handlinger bag sin pc-skærm både på Aarhus Politigård, på Randers Politistation og på Horsens Politistation.

Samme kvinde krænket 100 gange

En af de forurettede kvinder er blevet hacket og dermed krænket helt op mod 100 gange.

It-medarbejderen er udover de mange krænkelser via hacking af personlige oplysninger også tiltalt for - gennem et nøglehul - at have filmet en kvindelig ansat på Aarhus Politigård, mens hun klædte om. Han er ligeledes tiltalt for besiddelse af børneporno på sin egen computer i sit hjem uden for Aarhus.

Af hensyn til at habiliteten i den højst usædvanlige sag er den blevet efterforsket af Fyns Politi. Det er således Jacob Thaarup, senioranklager fra samme politikreds, der fører sagen mod it-medarbejderen, som delvis erkender sig skyldig.

Der ventes at falde dom 20. januar.

Ekstra Bladet følger sagen ved Retten i Aarhus…