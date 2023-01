Politi-skandale: Erkender nøgenhacking af kolleger

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): En 43-årig nu tidligere it-medarbejder og betroet ansat ved Østjyllands Politi brød flere gange grædende sammen, da han tirsdag afgav forklaring i retten.

I en domsmandsret ved Retten i Aarhus erkendte han, at han i årevis i al hemmelighed bl.a. har lavet én-til-én-backup af private mobiltelefoner fra primært kvindelige politi-ansatte på Aarhus Politigård, Randers Politistation og Horsens Politistation.

Formålet var at finde eventuelle nøgenfotos og -videoklip, ligesom det ifølge hans forklaring også interesserede ham helt generelt at følge med i de pågældendes liv. Som når de eksempelvis havde været på badeferie eller med fotos havde dokumenteret forløbet af en graviditet.

Anklager måtte hjælpe

Han kunne ikke selv få ordene over sine læber, så senioranklager Jacob Thaarup måtte igen og igen hjælpe ham på vej.

Hvorfor gjorde du det, ville anklageren vide.

- Jeg ved det ikke. Det var bare … spændende. Og ja, det var nok primært for at se … bare på en eller anden måde følge med i andres liv. Det synes jeg var meget interessant, sagde den tiltalte, som erkendte, at der også var et seksuelt motiv bag.

Det samlede antal af blufærdighedskrænkede eller potentielt -krænkede politiansatte er helt oppe på 143. På nær ti er alle kvinder.

Og for langt størstedelens vedkommende er de forurettede yngre jurister i anklagemyndigheden, unge kvinder i politiets administration, studentermedhjælpere eller unge kvindelige betjente.

Bizar interesse

Den 43-årige østjyde er tiltalt for i al hemmelighed at have udført sin lyssky, bizarre interesse gennem en 11 år lang periode fra 2010 til 2021. Han mener selv, han begyndte med det omkring 2017.

Uagtet det erkender han sig skyldig i den omfattende tiltale.

Under afhøringen forklarede han sin fremgangsmåde, når han ville 'sluge' indholdet af de andre politiansattes private mobiltelefoner.

Det foregik typisk ved, at han sagde til sine ofre, at politiets koncert-it skulle i gang med et projekt, hvor det skulle undersøges, om de elektroniske enheder 'talte' rigtigt sammen. Eksempelvis synkronisering af mails.

Så kollegas sexvideo

Helt banalt koblede han så den – primært kvindelige – kollegas mobiltelefon til sin egen pc med et kabel. Og lavede i iTunes en 'spejling' af den pågældendes enhed, så han på den måde kom i besiddelse af samtlige data med fotos, videoklip, noter og andet indhold.

I et tilfælde så han en video, som viste en af hans kvindelige medansatte have sex.

- Det kørte helt af sporet til sidst. Jeg kunne slet ikke styre det. Det var vel en form for misbrug. Som en alkoholiker, der skal have flere øl. Jeg vidste hver eneste gang, at det var skruphamrende forkert, men det greb bare om sig. Til sidst kunne jeg ikke finde rundt i noget som helst, sagde han.

- Jeg undrer mig faktisk over, at der ikke var nogen, som var henne og 'skubbe til mig' og sige: Hvad fanden foregår der? Jeg ændrede jo fuldstændig karakter. Men ingen fattede mistanke. Jeg skammer mig over det, sagde han, som flere gange måtte tørre øjnene med en sammenkrøllet serviet.

Smidt ud af politiet

Den nu tidligere it-medarbejder ved Østjyllands Politi forklarede videre, at sagen har vendt hans verden fuldstændig på hovedet.

Han har selvsagt mistet sit betroede job i dansk politi, hvor han har været ansat i mere end 20 år.

Ligesom han efter sin anholdelse i slutningen af marts 2021 i en periode var i så dårlig psykisk forfatning, at han blev indlagt på psykiatrisk skadestue.

Lige siden har han haft ugentlige samtaler med en psykiater på Skejby Sygehus.

- Hun ved godt, at det er det dér med at ville kigge i andre folks sager. Som en voyeur, eller hvad det nu hedder. Det er det, jeg har en udfordring med, sagde han stille.

Filmede gennen nøglehul

Den tiltalte har både flyttet bopæl og skiftet navn, siden han blev afsløret. Det skete i forbindelse med en episode, hvor han på Aarhus Politigård filmede gennem nøglehullet ind til kvindernes omklædningsrum. Seks dage senere blev han anholdt.

- Jeg føler ikke længere, jeg kan gå nogen steder. Der, hvor jeg har boet før, tør jeg slet ikke vise mig mere. Jeg tør knap nok komme og besøge mine børn. Det har haft gigantiske konsekvenser. Jeg har mistet alt.

Sagen kører over i alt fem retsdage. Der forventes dom 20. januar.

