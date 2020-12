Politi skyder og dræber bevæbnet mand ved kirke i New York

En bevæbnet mand, der søndag åbnede ild efter en koncert med et kor uden for en katedral i bydelen Harlem i New York City, er blevet skudt og dræbt af politiet.

Det oplyser politiet og en fotograf fra nyhedsbureauet Reuters, der befinder sig på stedet.

Ifølge politiet menes hverken politibetjente eller folk i området at være blevet såret under episoden, som fandt sted sent om eftermiddagen lokal tid.

Den mistænkte blev hastet til et nærliggende hospital i kritisk tilstand, men er nu død, oplyser politikommissær i New York City Dermot Shea.

Skyderiet fandt sted ved den episkopale katedral St. John The Divine kort før klokken 22 dansk tid, skriver New York Post.

Det begyndte, omkring 15 minutter efter at en udendørskoncert med et kor var ovre, hvor der havde været et publikum på omkring 200 mennesker.

Koncerten fandt sted udendørs på grund af coronarestriktioner.

Kun 15 mennesker var til stede, da den bevæbnede gav sig til kende på toppen af kirketrapperne og råbte 'dræb mig' og 'skyd mig', mens han skød med en pistol, hvilket fik øjenvidner til at løbe i skjul i panik, beskriver en Reuters-fotograf fra gerningsstedet.

Politibetjente, der havde søgt dækning, beordrede flere gange, at den mistænkte smed sit våben, før de skød ham, oplyser fotografen.

Politiet har beslaglagt to skydevåben ved gerningsstedet.

Borgmester i New York City Bill de Blasio skriver på Twitter, at 'politibetjentenes hurtige handlen holdt folkemængden sikker'.