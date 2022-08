Politi skyder og dræber mand med kniv i Paris-lufthavn

Politiet har skudt og dræbt en mand, der havde en kniv, i Charles de Gaulle-lufthavnen i den franske hovedstad, Paris.

Det oplyser politiet i Paris på Twitter.

- Politiet handlede roligt og nedkæmpede en person, der opførte sig truende og var i besiddelse af en kniv, i Charles de Gaulle-lufthavnen, lyder det.

En unavngiven kilde fra lufthavnen siger til det franske nyhedsbureau AFP, at hændelsen opstod ved terminal 2F omkring klokken 8.20.

Kilden siger, at 'en hjemløs mand begyndte at genere sikkerhedsvagterne, og der blev tilkaldt grænsepoliti for at fjerne ham'.

Han skal herefter have forladt området, inden han vendte tilbage med en kniv. Her blev han skudt af en af de tilstedeværende betjente.

En fotograf fra AFP overværede hændelsen.

- Han blev beordret til at stoppe, men han blev ved med at gå frem mod dem, og en betjent affyrede et enkelt skud, siger fotografen.

Charles de Gaulle-lufthavnen er en af Europas største.

Lufthavnen ligger nordøst for det centrale Paris.