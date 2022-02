Politi: Snapchat-pushere kræves fængslet

12 mænd bliver nu fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde sigtet for at være del af organiseret kokainsalg via Snapchat

Retten i Roskilde (EKSTRA BLADET): Retssalen var pakket til bristepunktet af forsvarsadvokater, politi og pårørende, da 12 mænd, som politiet vurderer er en del af det kriminelle miljø i Køge, blev ført ind til grundlovsforhør lige før middag.

Hver af de anholdte mænd, der alle var afslappet klædt i joggingtøj og flere i badetøfler, blev flankeret af to betjente. Flere gned sig i øjnene og gabte ved retsmødets start.

Anklageren læste sigtelserne op, der primært relaterede sig til narkosalg via det sociale medie Snapchat, inden han begærede om dørlukning, og pressen blev vist ud.

Ifølge sigtelsen havde mændene solgt kokain fra området Ellemarken i Køge og havde flere gange hentet nye forsyninger på en adresse i Albertslund. Typisk et halvt eller helt kilo ad gangen. Herudover havde flere af mændene forsøgt at købe en pistol i august sidste år, dog uden held.

Politiet rykkede blandet andet ind i opgange. Foto: Kenneth Meyer

Storstilet aktion

Mændene, der alle er i 20'erne, blev anholdt omkring klokken 05.00 tirsdag morgen, da politiet i en stor planlagt aktion rykkede ud på 20 adresser i Køge. Der blev foretaget 15 anholdelser og flere ransagninger af lejligheder og kælderrum.

Her blev der umiddelbart fundet narkotika og et mindre kontantbeløb, men politiet ville fortsætte arbejdet. Det oplyste Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag formiddag i en pressemeddelelse, hvor det også fremgik, at aktionen var et resultat af længere tids efterforskning.

Det fortalte vicepolitiinspektør Jacob Olsen, umiddelbart efter anholdelserne, hvor det også kom frem, at det kun var 12 af de anholdte, der ville blive fremstillet i grundlovsforhør.

- Det er et kriminelt miljø i Køge, som vi har haft fokus på i et stykke tid. Vi har fået fat på alle de personer, som vi gik efter, og de er sigtet for narkohandel. Det er vores opfattelse, at salget af narko blandt andet er sket via Snapchat.