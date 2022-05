Politi søger efter ung mand i sø

En yngre mand er savnet i Langesø vest for Odense, efter han forsøgte at svømme ud til en båd, der var drevet fra ham

Dykkere søger lørdag aften efter en mand først i 20'erne, der tidligere på aftenen forsvandt, da han svømmede i Langesø ved Langesø Slot vest for Odense.

- Bag ved slottet har man sat en mindre jolle i vandet og i forbindelse med det, smutter den fra de to mænd. Så svømmer den ene af de to mænd ud for at hente den, men da han når ud cirka på midten, så forsvinder han fra overfladen.

- Så vi er derude med beredskabet og har dykkere i vandet for at lede efter ham, siger Steen Nyland, vagtchef ved Fyns Politi.

Der er ikke umiddelbart forhold ved søen, som gør den særligt svær at svømme i, fortæller vagtchefen videre.

- Der er meget lidt strøm, og søen er forholdsvis smal og lang, siger han.

Den savnede var på vej ud i båden med en anden mand, og sidstnævnte er ifølge vagtchefen 'dybt rystet' over hændelsen. Det var ham, der ringede 1-1-2 og anmeldte den unge mands forsvinden klokken 16.34.

Opdateres.