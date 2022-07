Politi søger vidner: Fiskerbåd påsejlede surfer

Politiet efterlyser vidner til en hændelse, hvor en surfer måtte springe af brættet for ikke at blive ramt af en fiskerbåd

Søndag klokken 12.42 blev en surfer påsejlet af en fiskerbåd på stranden ved Nr. Vorupør.

Derfor søger Midt- og Vestjyllands Politi vidner til hændelsen. De arbejder nu på at klarlægge hændelsesforløbet.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Surferen måtte springe af brættet for at undgå at blive ramt af fiskerbåden, hvorefter brættet knækkede ved påsejlingen.

Hvis du så båden komme ind eller måske endda har billeder eller video fra situationen, hører politiet gerne fra dig på 114.