Politi søger vidner: Hæveautomat forsøgt sprængt

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker et kuriøst forsøg på tyveri, som fandt sted natten til mandag.

Her forsøgte to ukendte gerningsmænd at sprænge hæveautomaten ved Frøs Herreds Sparekasse i den sønderjyske by Gram.

Anmeldelsen indgik klokken 03.24, oplyser politiet, som nu søger vidner, der har set noget mistænkeligt i tidsrummet.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Efterlyser vidner

Ordensmagten oplyser, at de to gerningsmænd var iført sorte jakker med hætte.

De forlod gerningsstedet med en sækkevogn og en grøn spand, inden de sandsynligvis fortsatte i bil. Vidner fortæller, at de to mænd flygtede i østlig retning mod Gram Skole.

Borgere og virksomheder i området opfordres i øvrigt til at være opmærksomme op på, om de har videoovervågning, der kan være relevant for efterforskningen.

Har man oplysninger til sagen, kan politiet kontaktes på 114.