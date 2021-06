Politi søger vidner til drabssag

Endnu en brik til det, der for Sydøstjyllands Politi har vist sig at være lidt af et puslespil, kunne lægges på plads, da en 18-årig mand tirsdag eftermiddag meldte sig selv.

Han mistænkes for at have deltaget i en timelang og grusomt voldelig mishandling og frihedsberøvelse af en jævnaldrende mand lørdag formiddag, som få timer efter voldsorgiet blev anholdt og sigtet for knivdrabet på en 19-årig mand natten til lørdag.

Efterforskningsleder og vicepolitiinspektør Jens Lyng Michelsen bekræftede mandag over for Ekstra Bladet, at drabssagen og sagen om vold, trusler og frihedsberøvelse mod den formodede gerningsmand til knivdrabet har direkte forbindelse til hinanden.

Knivdrabet på den 19-årige mand har i sagens natur chokeret mange Vejle-borgere, hvoraf flere har lagt vejen forbi gerningsstedet med blomster og hilsner. Foto: Tim Kildeborg Jensen

I relation til sagen om vold, trusler og frihedsberøvelse bliver en 18-årig mand fra Vejle onsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding. Han sigtes for frihedsberøvelse af den 18-årige mand, som er mistænkt for at have begået drabet på den 19-årige mand.

Den 18-årige meldte sig selv hos Sydøstjyllands Politi i Vejle tirsdag omkring klokken 15.40. En 21-årig mand er allerede blevet sigtet og varetægtsfængslet for at have deltaget i frihedsberøvelsen.

Ingen grund til utryghed

Af hensyn til den efterforskning, der fortsat er i gang, kan Sydøstjyllands Politi ikke endnu dele yderligere oplysninger med offentligheden. Det er dog fortsat politiets opfattelse, at der ikke er grund til, at den almindelige borger i Vejle skal være utryg som følge af hændelserne.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse onsdag.

Her opfordrer politiet til, at alle, der befandt sig i centrum af Vejle natten til lørdag, tænker grundigt over, om de så eller hørte noget, der kan relateres til drabssagen.

Det er særligt vidner, der har været til stede og kan have set noget i området omkring Volmers Plads, Nørretorv og Kalkbrænderivej i centrum af Vejle i tidsrummet fra fredag 28. maj klokken 23.30 til lørdag 29. maj klokken 01.30, der efterlyses af Sydøstjyllands Politi.

Hvis nogen har set eller hørt noget, skal de henvende sig til Sydøstjyllands Politi på telefonnummer 114.

Artiklen opdateres...