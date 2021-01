Københavns Politi afspærrede torsdag eftermiddag et område på Nørrebro omkring Mågevej, da en mand på et bosted havde truet personale med en pistol, der viste sig at være en soft-gun-pistol.

Det fortæller Henrik Svejstrup, vagtchef hos Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Manden er blevet anholdt, og afspærring er ophævet.

På et billede, som Ekstra Bladets mand på stedet har taget, kan man se, hvordan en tungt bevæbnet betjent peger med et gevær mod en bygning.