Politi spærrer motorvej efter stenkast

Esbjergmotorvejen er tirsdag eftermiddag blevet spærret i sydgående retning ved frakørsel 76.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Årsagen er, at politiet har fået en anmeldelse om, at to unge har kastet sten ned fra en gangbro over motorvejen.

- Der er ikke umiddelbart nogen, der er blevet ramt, men vi er taget ud på stedet for at undersøge området og se om vi kan finde de sten, der skulle være blevet kastet, siger vagtchef Karsten Høy til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at politiet vurderer, at motorvejen vil være spærret i en time eller to, mens politiet undersøger sagen.

Ekstra Bladet følger sagen ...