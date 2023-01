Politi: Spøgelsesbilist kørte narkopåvirket på motorvej

Østjyllands Politi har anholdt en 29-årig mand for at køre mod færdselsretningen på Djurslandsmotorvej onsdag aften. Manden var narkopåvirket, og hans hastighed blev vurderet til mindst 150 kilometer i timen.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

- En patrulje måtte onsdag klokken 21.24 bremse hårdt op i rundkørsel, da den 29-årige kom kørende i høj fart mod færdselsretningen op ad en tilkørselsrampe i Lystrup, skriver det.

Betjentene satte derfor udrykning på patruljebilen, men manden havde tilsyneladende ikke nogen planer om at standse bilen.

I stedet vendte han om på tilkørselsrampen og ud på Djurslandsmotorvejen, hvor han fortsatte med at køre mod færdselsretningen i høj fart, beskriver politiet.

Flugten varede dog ikke længe, for da den 29-årige kørte op ad en tilkørselsrampe ved Hjortshøj, mistede han kontrollen over bilen og ramte ind i et autoværn, hvorefter han hurtigt blev anholdt.

På passagersædet af bilen sad en 17-årig pige, der er i familie med manden. Ingen af dem kom alvorligt til skade, fremgår det af pressemeddelelsen.

Under den 29-åriges flugt så patruljebilen tre til fire biler, der også kørte ad Djurslandsmotorvejen. De vidner vil Østjyllands Politi gerne i kontakt med og beder bilisterne ringe på telefonnummer 114.

Manden er sigtet for flere forseelser. Blandt andet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed og for narkopåkørsel. Under en visitation af manden fandt betjentene desuden en kniv, og han er derfor også sigtet for overtrædelse af knivloven.

Den 29-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus torsdag klokken 12.30, skriver Østjyllands Politi på Twitter. Det er uvist, hvordan manden forholder sig til sigtelserne.