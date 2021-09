Politi: Spritbilist stak af efter ulykke med såret kammerat

Efter en alvorlig ulykke med fire mænd i en varevogn i København sent lørdag aften arbejder politiet søndag fortsat på at opklare sagen.

Føreren, som ifølge politiet kan have været kraftigt beruset, er stukket af, mens en 35-årig passager risikerer at havne bag tremmer.

Sidstnævnte er anholdt. Han sigtes for at have opfordret føreren til at stikke af og for at have forsøgt at fjerne beviser på ulykkesstedet på Kalvebodbroen.

Det oplyser den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi, Anders Frederiksen.

Hvad der nærmere ligger bag sigtelsen, ønsker han ikke søndag formiddag at gå i detaljer med.

Den anholdte, der er 35 år, stilles for en dommer søndag med krav om varetægtsfængsling. Politiet vil ikke umiddelbart oplyse hans nationalitet. Man nøjes med at sige, at han er fra Østeuropa ligesom de øvrige.

- Vi har mistanke om spirituskørsel. Der blev fundet en del flasker i førerkabinen, og der lugtede kraftigt af spiritus, siger Anders Frederiksen.

Ingen andre bilister var impliceret, da varebilen med de fire mænd kørte galt.

To passagerer blev kørt til sygehuset. De er henholdsvis 37 og 40 år. Den enes tilstand er kritisk, lød det fra politiet tidligt søndag morgen.

I øvrigt er en bilinspektør sat til at lave en rapport om selve ulykken.