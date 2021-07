Politi stopper trafik på motorvej

Opdatering: Motorvejen er nu genåbnet.

Færdsel i nordgående på Sydmotorvejen er spærret i nordgående retning omkring afkørsel 39.

Politiet er til stede på strækningen for at 'undersøge et forhold'.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Bilister vil igen kunne komme på motorvejen ved 38 Tappernøje oplyser politiet videre.

- Vi arbejder på strækningen, derfor er der lukket for al færdsel i nordgående retning, siger Joy Haensel, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet

Politiet vil ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt.