Politi: Stor brand i lejlighed

En større brand i en lejlighed på Hedemarksvej i Albertslund udspiller sig lige nu. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

- Vi modtager anmeldelsen 12.45 og er selvfølgelig på stedet med flere patruljer. Der er ikke noget om tilskadekomne indtil videre, og det er primært brandvæsnet der arbejder på stedet, siger Lasse Michelsen, vagtchef hos Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

Han oplyser yderligere, at hele opgangen er evakueret, og at branden er under kontrol.

Ydermere skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter, at de er til stede ved branden.