Politi storroser lastbilchauffør: Forhindrede mulig ulykke

Syd- og Sønderjyllands Politi sender fredag varme tanker i retning af en lastbilchauffør, der fredag eftermiddag tænkte hurtigt, da han fik melding om en potentielt farlig situation på Esbjergmotorvejen mellem Esbjerg Ø og Esbjerg N.

- Han fik at vide af en kollega, der kørte halvanden kilometer længere fremme, at der lige var kørt en tuk tuk forbi i den gale retning i anden vognbane, og at han skulle være opmærksom, siger vagtchef Erik Lindholdt til Ekstra Bladet.

Lastbilchaufføren, der på det tidspunkt kørte i højre vognbane, valgte derfor at trække ud i anden vognbane og sætte havariblinket på og standse lastbilen.

- Det gjorde han for at forhindre, at der kom en hurtigtkørende bil og kørte ind i tuk tuk'en, siger vagtchefen.

Sigtet for vanvidskørsel

Da tuk tuk'en nåede frem til lastbilen, forsøgte føreren at køre mellem lastbilen og midterrabatten, men han endte med at påkøre lastbilen. Føreren af tuk tukken kom intet til i forbindelse med påkørslen.

- Det var rigtig fint gjort, lyder det rosende fra vagtchefen om lastbilchaufførens indsats.

Han fortæller, at politiet havde forsøgt at få kontakt til føreren af tuk tuk'en ved at køre med blå blink i den modsatte kørebane, men uden held.

Manden i tuk tuken var en ældre herre, der er født i 1945. Han var ikke påvirket under kørslen, men han er muligvis lidt dement, lyder det fra vagtchefen.

Han er blevet sigtet for vanvidskørsel, fordi han kørte mod færdselsretningen på motorvejen, hvilket formentlig også betyder, at han mister sit kørekort efter hændelsen.