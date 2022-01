Politi talstærkt til stede ved brand

Politiet er torsdag formiddag talstærkt til stede ved et hus i Hurup Thy.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Ifølge politiet er de at danne sig et overblik over situationen, og de har derfor ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.

Billeder fra stedet viser, at flere betjente er bevæbnet med maskinpistoler på stedet. Baggrunden for det er endnu uvis, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger skyldes det en person, der befinder sig i eller i nærheden af bygningen.

Foto: Øxenholt Foto

Ud over politiet er beredskabet også til stede.

Foto: Øxenholt Foto

Opdateres ...