Politi til mistænkt: Meld dig selv

Den 24-årige Kristian Achot Kazarian efterlyses af politiet. Manden er mistænkt i en sag om et røveriforsøg i Jomfru Ane Parken i Aalborg 23. august. Her blev en anden 24-årig mand passet op med kniv, og røveren forsøgte at tage hans mobiltelefon. Det mislykkedes dog.

Først i december lykkedes det Nordjyllands Politi at identificere personen, de mener, står bag røveriforsøget.

11. december blev Kristian Achot Kazarian efterlyst i offentligheden, men han har stadig ikke meldt sig til politiet.

- Vi har været i dialog med ham via hans forsvarer, men han har ikke meldt sig til nærmeste politi, som vi gentagne gang har opfordret ham til, er lederen af efterforskningen, politikommissær Kenneth Rodam, citeret for at sige i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.



Derfor udsender Nordjyllands Politi efterlysningen igen og opfordrer borgere, som ved, hvor den mistænkte opholder sig, til at kontakte politiet på 114. Derudover opfordrer Kenneth Rodam også den mistænkte til at 'melde sig', så sagen kan blive afsluttet.