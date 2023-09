Politi til stede efter knivstikkeri

Politiet efterforsker omkring søndag midnat en hændelse i Brøndby Strand, hvor der er blevet hørt et brag i forbindelse med et knivstikkeri.

Det oplyser vagtchef ved Vestegnens Politi Bo Nyberg Riis.

- Der har været noget tumult mellem to personer, hvor den ene er blevet stukket overfladisk i armen. I forbindelse med hændelsen overhørte vidner et knald eller et brag, siger han.

Der er ikke fundet indikationer på, at braget skulle stamme fra et skud, men det kan ikke udelukkes, oplyser vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen om hændelsen klokken 22.42 søndag aften.

Vagtchefen oplyser, at politiet fortsat er til stede ved Brøndby Strand natten til mandag, hvor de efterforsker hændelsen.

Han understreger, at det er trygt og sikkert for borgere at opholde sig i området.