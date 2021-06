Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Østjyllands Politi er onsdag ved middagstid til stede i et boligområde på Nødkær Allé i Højbjerg i det sydlige Aarhus.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Ifølge politiet er baggrunden, at de undersøger 'en mistænkelig hændelse'.

Politiet oplyser, at de kommer til at være på stedet i et stykke tid.

Østjyllands Politi skriver, at de ikke har yderligere oplysninger i sagen lige nu.

Ekstra Bladet følger sagen ...